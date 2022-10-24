اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلن عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة .

ترهونة 24 اكتوبر 2022 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية الاحد عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة التي اقترع خلالها ” 10.527 ” من أصل ” 25.469 ” من المسجلين في سجلات الانتخابات .

وتحصلت قائمة الهلال على” 2688 ” صوتا ، وقائمة السلام على ” 2547 ” صوتا ، وقائمة غصن الزيتون على “2180 ” صوتا وقائمة النخلة على ” 1730 ” صوتا ، قائمة الاصلاح على ” 652 ” صوتا ، قائمة الاعمار على ” 392 ” صوتا .

وجرت العملية الانتخابية في عدد 89 محطة انتخابية موزعة على ” 42 ” مركز اقتراع .

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