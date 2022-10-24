ليبيا نيوز

اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلن عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ترهونة 24 اكتوبر 2022 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية  الاحد عن  النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية  ترهونة التي اقترع خلالها ” 10.527 ”  من أصل ”  25.469 ”  من المسجلين في سجلات الانتخابات .

 وتحصلت قائمة الهلال  على” 2688 ” صوتا ، وقائمة السلام على ” 2547 ” صوتا ، وقائمة غصن الزيتون  على  “2180  ” صوتا  وقائمة النخلة  على  ” 1730 ” صوتا ، قائمة الاصلاح على   ” 652  ” صوتا ، قائمة  الاعمار على ”   392 ”  صوتا .

وجرت العملية الانتخابية  في عدد  89  محطة  انتخابية    موزعة على ”  42  ” مركز اقتراع  .

وال ..

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وكالة الأنباء الليبية

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