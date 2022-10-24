وزير الخارجية السعودي يرأس وفد المملكة في القمة العربية بالجزائر.

جدة 24 أكتوبر 2022 م (وال) – ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لحضور القمة العربية في الجزائر بعد تعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لظروف صحية.

وأشار البيان إلى أن “الفريق الطبي في العيادات الملكية، أوصى بتجنب الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر قيامه بزيارة الجزائر والمشاركة في القمة، أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة”.

وأوضح أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة.

وأكد الملك وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

(وال)