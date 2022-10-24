ليبيا نيوز

ورشة عمل حول فن الإدارة تنظمها الشراكة المجتمعية لموظفي مكتب العمل والتأهيل بالجفرة.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجفرة 24 أكتوبر 2022 م (وال) – بدأت بقاعة الشراكة المجتمعية ببلدية الجفرة اليوم الاثنين ورشة عمل مصغرة حول فن الإدارة وأهميتها التي ينظمها مكتب العمل والتأهيل ببلدية الجفرة بالتعاون مع جامعة. الجفرة تستمر لمدة يومين.

    وتتناول ورشة العمل هذه التي تستهدف رفع كفاءة موظفي مكتب العمل والتأهيل عدة محاضرات يلقيها متخصصين في الجانب الإداري استهللها الدكتور ” مسعود ارشيدة” المسجل العام بجامعة الجفرة وعضو هيئة التدريس بمحاضرة عن الادارة واهميتها والموارد البشرية وإدارة الأفراد في الوظيفة العامة ودور الشؤون الوظيفية في تقييم اداء الموظف بشكل عام.

 (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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