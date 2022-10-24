المؤتمر السنوي لفوج ودّان للكشافة والمرشدات.

ودان 24 أكتوبر 2022 م (وال) – عقد فوج كشاف ومرشدات ودان التابع لمفوضية الجفرة للكشافة مؤتمره السنوي بحضور عدد من القادة والقائدات العاملين وجمعا من رواد الحركة الكشفية بودان.

وتم خلال المؤتمر اختيار القائد العام للفوج ونائبه والمقرر لإدارة المؤتمر ، ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي واجهت اعمال كشافة ودان خلال العام الكشفي الماضي ووضع الحلول الناجعة لتجاوز كل الإشكاليات.

واستعرض المشاركين في المؤتمر من الكشافة المناشط المزمع اقامتها خلال العام الكشفي الحالي ومشاركة منتسبيه في المؤتمرات والرحلات والمخيمات الكشفية على مستوى الحركة العامة للكشافة، وايضا المساهمة في المناشط العامة والاعمال التطوعية المجتمعية والانسانية.

(وال)