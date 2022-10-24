القبض على مروج لمواد هلوسة ومخدرة بمنطقة مرادة.

بن جواد 24 أكتوبر 2022 م (وال) – القت دورية تابعة لمديرية امن الهلال النفطي بالتعاون مع مركز شرطة مرادة القبض على شخص ليبي يروج لبيع مواد مخدرة وحبوب هلوسة بمنطقة مرادة.

وافاد الاعلام الامني بالمديرية انه بعد ورود معلومات عن وجود شخص يقوم ببيع والاتجار بالمواد المخدرة في محل لبيع السجائر في منطقة مرادة، وفتح محضر تحريات بمعرفة رئيس مركز شرطة مرادة، وعرض المحضر على النيابة العامة منحت الإذن بمداهمة المحل وبالتنسيق مع دوريات قســم النــجدة وقســم البحـث الجنـائي تمت مداهمة المحل حيث ضبط بحوزة صاحب المحل عدد (25) قطعة نوع مخدر الحشيش وادوات للتعاطي وعدد (42) حبة يشتبه في كونها مواد مؤثره عقلياً ومبلغ مالي ثمن بيع المخدرات،

واشار الى انه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية احيل الشخص والمواد التي ضبطت بحوزته الى النيابة العامة للاختصاص.

(وال)