معهد العلوم والتقنية برقدالين ينظم ورشة عمل حول ثقافة الجودة في التعليم العالي .

رقدالين 24 اكتوبر 2022م (وال ) – نظم مكتب الجودة بالمعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين اليوم الاثنين ورشة عمل تثقيفية تدريبية حول نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي .

تركزت اعمال الورشة على موضوعين : حول نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل ٫ والدراسة الذاتية والتقييم الذاتي (الآليات والتطبيق)

وتناولت محاورها , أهداف وأهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي و التحديات التي تواجه التعليم العالي و المجهودات المبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي والمقترحات للنهوض بالتعليم العالي في ضوء إدارة الجودة

وجرى في ختام اعمال الورشة نقاش وحوار بين المشاركين حول المحاور التي طرحت في اعمالها ، أكدوا اهمية تواصل اقامة و عقد لقاءات وورش عمل أخرى للوصول الي الهدف الذى تم وضعه للوصول الي الاعتماد المؤسسى .والحصول علي الجودة الشاملة لمعهد العلوم التقنية برقدالين .

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