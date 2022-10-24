ليبيا نيوز

معهد العلوم والتقنية برقدالين ينظم ورشة عمل حول ثقافة الجودة في التعليم العالي .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 رقدالين 24 اكتوبر 2022م (وال ) – نظم مكتب الجودة بالمعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين  اليوم الاثنين ورشة عمل تثقيفية تدريبية حول نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي .

   تركزت اعمال الورشة على موضوعين : حول نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل ٫ والدراسة الذاتية والتقييم الذاتي (الآليات والتطبيق) 

  وتناولت محاورها , أهداف وأهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي و التحديات التي تواجه التعليم العالي و المجهودات المبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي والمقترحات للنهوض بالتعليم العالي في ضوء إدارة الجودة

 وجرى في ختام اعمال الورشة نقاش وحوار   بين المشاركين  حول المحاور التي طرحت في اعمالها  ،  أكدوا    اهمية تواصل اقامة و عقد لقاءات وورش عمل أخرى للوصول الي الهدف الذى تم وضعه للوصول الي الاعتماد المؤسسى .والحصول علي الجودة الشاملة لمعهد العلوم التقنية برقدالين .

   …. وال

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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