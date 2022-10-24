وزير العمل و التأهيل يتابع الدورة التدريبية في احتراف صناعة الخبز ببلدية سوق الجمعة..

سوق الجمعة 24 اكتوبر 21022 م ( وال ) – تابع وزير العمل و التأهيل ” علي العابد الرضا” جانبا من أعمال الدورة التدريبية في مجال الطرق الاحترافية و الصحية لصناعات الخبز و الخبيز التي ينظمها مركز الرقابة على الاغذية و الادوية بالتعاون مع بلدية سوق الجمعة .

ويشارك في هذه الدورة التدريبية في مجال الطرق الاحترافية لصناعة الخبز و الخبيز على مدى شهر كامل 200 متدرب سيتلقون محاضرات نظرية و تطبيقات علمية عملية للاساسيات الصحية و القياسية لصناعة الخبز و الخبيز بشكل احترافي.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود المجلس البلدي سوق الجمعة لتدريب الشباب والدفع بهم والاهتمام بهم وخلق مجالات عمل وحرف لهم

وحضر انطلاق الدورة وزير العمل و التأهيل ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والاعلاف المساهمة “جمال الجويلي” وعميد بلدية سوق الجمعة “حسام بن الحاج” ومدير مركز الموصفات والمعايير القياسية ومندوبي عن هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية والاصحاح البيئي ووزارة التعليم التقني والفني وجهاز الحرس البلدي وعدد من الأجهزة والمؤسسات الأخرى.

وأكد وزير العمل والتأهيل في كلمة له ” أهمية التدريب والتكوين المهني خصوصا في مجال صناعة الخبز والخبيز لما له من أهمية تتعلق بالأمن الغذائي واحتاج المجتمع لهذه الحرفة .

وأضاف الوزير ” على ىالعابد ” بأن سوق العمل المحلي في حاجة إلى الحرفيين والمهنيين وخاصة في هذا المجال.