جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا تبدأ بالاستماع لأول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد ” باتيلي”
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وكالة الأنباء الليبية
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