ليبيا نيوز

جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا تبدأ بالاستماع لأول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد " باتيلي"

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا تبدأ بالاستماع لأول إحاطة للمبعوث الأممي الجديد ” باتيلي”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك