ليبيا نيوز

اجتماع موسع ببلدية الماية بين مكاتب العمل بالجفارة ونقابة الشركات المهنية والتعليمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الماية 24 أكتوبر 2022 (وال) – احتضنت بلدية الماية اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا ضم مكاتب العمل والتأهيل بمناطق الجفارة والنقابة العامة للشركات المهنية والتعليمية بحضور عميد البلدية خالد الدعاس.

وناقش الاجتماع دور النقابة العامة للشركات المهنية والتعليمية في الإشراف على المهن الطبية والتعليمية والإصحاح البيئي في مناطق الجفارة.

خلص المجتمعون إلى ضرورة إنشاء فرع لمكتب النقابة العامة للشركات المهنية والتعليمية لمنطقة الجفارة يكون مقرها ديوان البلدية لتقوم بدورها في الإشراف على المهن الطبية والتعليمية والإصحاح البيئي داخل نطاق المنطقة

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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