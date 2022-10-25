الكبير يناقش مع باتيلي مسارات توحيد المركزي وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

طرابلس 24 أكتوبر 2022م (وال) ـ استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبيـر” اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” مبادرات مصرف ليبيا المركزي في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما تطرق الجانبان خلال لقائهما بطرابلس إلى جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

من جانبه رحب المبعوث الخاص بالجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي.

كما أكد “باتيلي” على الاستمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية .