طاهر السني يدعوا الليبيين إلى إعادة بناء الثقة فيما بينهم وطي صفحة الماضي.

نيويورك 24 أكتوبر 2022م ( وال ) – طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة ” طاهر السني ” المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية للخروج من دائرة الصراع ولإنهاء التدخلات الأجنبية والانقسام والتشتت الذي تعاني منه البلاد.

وقال ” السني ” في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم الاثنين بنيويورك إن السبيل لتحقيق ذلك لن يأتي إلا بمصالحة وطنية حقيقة تحقق لليبيين الاستقرار والازدهار وتساهم بشكل كبير في حلحلة الانسداد السياسي الراهن في البلاد.

ودعا ” السني ” إلى إعادة بناء الثقة بين جميع أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، والعمل على طي صفحة الماضي والاتجاه الى المصارحة والمحاسبة والتسامح والعفو وجبر الضرر.

وأشاد مندوب ليبيا بمجلس الامن ” طاهر السني ” بالخطوات الفعالة والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية من خلال إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وصياغة الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، إضافة إلى إنشاء لجنة من خبراء القانون لصياغة قانون موحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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