رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي تعلن عن قبول طلبة جدد بالكليات العسكرية.

طرابلس 24 أكتوبر 2022م (وال) ـ أعلنت لجنة قبول الطلبة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي عن البدء بقبول تسجيل طلبة جدد بالكليات العسكرية (الكلية العسكرية – البحرية – الجوية – الدفاع الجوي – الهندسة العسكرية) للعام التدريبي 2022 -2023م.

واشترطت اللجنة أن يكون المتقدم ليبي الجنسية وأن يكون متحصلاً على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي لهذه السنة (2022م)، بتقدير لا يقل عن جيد ماعدا كلية الهندسة العسكرية لا يقل عن جيد جداً.

كما اشترطت اللجنة أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 19 سنة وأن لا يقل طوله عن 170 سم، ووزنه عن 60 كجم، و أن لا يكون متزوجاً وأن يتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر أحكام مخلة بالشرف مالم يرد اليه اعتباره.

وبحسب اللجنة على المتقدم أن يجتاز امتحان القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول بنجاح وأن يخضع لفترة الاختبار بالكلية.

وأوضحت اللجنة أن مدة الدراسة بالكلية العسكرية سنتان ومن 3 سنوات إلى 4 سنوات في الأكاديمية البحرية في حين تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات في الكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بينما تبلغ في كلية الهندسة العسكرية 5سنوات، يمنح خلالها الطالب مكافأة مالية قدرها (500 د.ل) شهرياً خلال مدة الدراسة ويمنح بعد تخرجه درجة بكالوريس العلوم العسكرية.

ويمنح خريج الكلية العسكرية رتبة ضابط برتبة ملازم ثان، بينما يمنح خريج كل من الاكاديمية البحرية – الجوية – الدفاع الجوي، رتبه ملازم ثان بأقدمية سنة، في حين يمنح خريج كلية الهندسة العسكرية رتبة ملازم أول.

ودعت اللجنة الراغبين في التسجيل زيارة موقعها الالكتروني (WWW.LAAG.LY)