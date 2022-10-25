توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية محور لقاء وزير الصحة المكلف مع ممثلي الشركات المحلية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية .

طرابلس 25 أكتوبر 2022 م ( وال ) – التقي وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” بالعاصمة طرابلس الاثنين مع ممثلين عن الشركات المحلية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة.

وجري خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والشركات المحلية لتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية من الادوية والمستلزمات الطبية

وأعرب ممثلو الشركات المحلية عن رغبتهم في الحصول على دعم وزارة الصحة لتلبية احتياجات الدولة الليبية من المواد الطبية المصنعة محليًا.

من جانبه أكد وزير الصحة على دعمه الكامل وتشجيعه للصناعات الدوائية المحلية، مشيرًا إلى أنه من الأجدر التعامل مع الشركات المحلية لتخفيف العبء على الدولة، بدل تكبدها خسائر كبيرة لاستيراد المستلزمات والمنتجات الطبية الأساسية.

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