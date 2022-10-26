وَزِير التعليم يَتفقَّد سَير العملية التّعليمية بمدارس بلدية سواني بن آدم ويقف عَلى المشاكل التي تُواجهها.

سواني بن ادم 25 أكتوبر 2022م – ( وال ) – قام وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” اليوم الثلاثاء بجولة بمدارس بلدية السواني بن ادم تابع خلالها سَير العملية التّعليمية رفقة مُدير مصلحة المرافق التّعليمية “علي القويرح”.

وناقش وزير التعليم ” موسى المقريف ” في اجتماع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ملف الصيانة لعدد من المدارس، وجُهود الوزارة لصيانتها فضلاً عن مناقشة مُخصّصات الميزانية التّشغيلية للمُراقبات، و حَلْحَلَة مُشكلة الاِكتظاظ الطلابي الحاصل بمدارس البلدية .

كما عقد الوزير اِجتماعاً مَع قُدَامَى موظفي قطاع التّعليم والمُعلِّمين في البلدية، تم خلال استعراض سَير العملية التّعليمية وما تَمُر به من مشاكل تؤثر عَلى سَير الدِّراسة، والمصاعب التي تعترض مكاتب مُراقبة التعليم التي تتَّخِذ من مدرسة شهداء سواني بن آدم مقراً لها،.

كما استمع لمشاكل إدارة ومعلِّمي مدرسة الشروق خِلال لقائِه مُديرة المدرسة و المُعلِّمات بالمدرسة مُتعهِّداً بتذليل كافَّة العراقيل.

وأفاد وزير التعليم أن العام الدراسي الجديد شهد التحاق . “170000 طالب وطالبة بالصف الأول من التّعليم الأساسي بكل مدارس ليبيا مؤكدا حرص الوزارة على حل المشاكل التي تَمُر بها المؤسسات التّعليمية في نطاق البلدية .

يُشار إلى أنَّ بلدية سواني بن آدم تضم 40 مؤسسة تعليمية يدرس بها قرابة 22 ألف طالب وطالبة.