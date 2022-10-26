طرابلس 25 أكتوبر2022 م(وال) -أكد نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية هو الأجدر والأولى بالاهتمام لارتباطه بتوفير الأمن ونجاح العملية السياسية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة له في افتتاح الملتقى رفيع المستوى حول القانون والمصالحة وتيسيير العدالة في ليبيا بمدينة ليدن الهولندية ،و الذي يشرف عليه مركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، وجامعة ليدن.

وأثنى اللافي على دور هولندا في دعم جهود المجلس الرئاسي قي ملف المصالحة،وجامعة ليدن على استضافة الاجتماع، ودعمهم لجهود وعمل الباحثين والخبراء الليبيين من جامعة بنغازي في بحوثهم المعمقة حول المصالحة والقانون والمجتمع، والتي يقوم عليها عمل المجلس الرئاسي.

كما أثنى في كلمته على دور الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية وعدد من الدول الصديقة بدعمهم الفني والاستشاري لمشروع المصالحة الذي يقوده الليبيون..

وقال اللافي إن ليبيا على عتبات إنجاز مرحلة مهمة من مشروع حقيقي للمصالحة قائم على تشخيص واضح لأسباب النزاع.

ويشارك في هذا الملتقى ، كل من عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، والمستشار بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ووكيل جامعة بنغازي يحيى لملوم، ورئيس جامعة ليدن هيستر بيجل، وسفير ليبيا في هولندا ، وسفير هولندا في ليبيا ، إلى جانب عدد من الخبراء والقانونيين والباحثين في مجالات المصالحة والعدالة ليبيين ودوليين، ومسؤولين من وزارة الخارجية الهولندية..

وحسب صفحة المجلس الرئاسي الرسمية فقد تم على هامش الملتقى الذي يعقد على مدار يومين تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنغازي وجامعة ليدن..