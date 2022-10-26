ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يناقش مع منظمة الصحة العالمية افاق التعاون والتنسيق لمكافحة الامراض .

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 اكتوبر 2022 م ( وال) – عُقد  بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس، يوم أمس اجتماع تقابلي ضم مدير عام المركز ” حيدر السائح،” و مدراء الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز   ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا  ” إليزابيث هوف،” والمدير الإقليمي لمكتب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية .

حيث تم خلال الاجتماع بحث افاق التعاون والتنسيق المشترك  في مجال مكافحة الامراض  بين المركز الوطني ومنظمة الصحة العالمية ومناقشة الأفكار حول كيفية الاستجابة السريعة للأزمات الصحية في حال حدوثها.

وال

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وكالة الأنباء الليبية

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