المركز الوطني لمكافحة الامراض يناقش مع منظمة الصحة العالمية افاق التعاون والتنسيق لمكافحة الامراض .

طرابلس 25 اكتوبر 2022 م ( وال) – عُقد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس، يوم أمس اجتماع تقابلي ضم مدير عام المركز ” حيدر السائح،” و مدراء الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ” إليزابيث هوف،” والمدير الإقليمي لمكتب الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية .

حيث تم خلال الاجتماع بحث افاق التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الامراض بين المركز الوطني ومنظمة الصحة العالمية ومناقشة الأفكار حول كيفية الاستجابة السريعة للأزمات الصحية في حال حدوثها.

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