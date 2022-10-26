المنقوش تؤكد أن ما تعرضت له ليبيا من محاولات لإدامة النزاع ارتبط في كثير من مراحله بعوامل خارجية .

داكار 25 أكتوبر 2022م (وال)- أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن ما تعرضت له ليبيا خلال السنوات الماضية من محاولات لإدامة النزاع داخلها ارتبط في كثير من مراحله بعوامل خارجية .

وقالت في كلمة لها في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى داكار الدولي الثامن حول السلام والأمن الأفريقي إن ليبيا ترى أنه بمقدور أفريقيا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لدعمها من أجل إجراء الانتخابات الوطنية والحد من التدخل الأجنبي الذي تمثل في فصائل مسلحة معارضة ومرتزقة من دول الجوار الأفريقي لليبيا وهو عاملاً سلبياً يسهم في تقويض الاستقرار في ليبيا”.

وأضافت أن تعزيز سيادة أفريقيا ينطلق من إحداث إصلاحات شاملة وواسعة على قطاعات الأمن ، وأن تتحول هذه المؤسسات إلى مراكز فاعلة لتثبيت الاستقرار ومنع الاقتتال، موضحة أن المجتمع الدولي اليوم أكثر جدية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالحروب والنزاعات الدولية ولابد من استنهاض همم الشعوب والتوعية بخطورة المرحلة الحالية عالمياً وإقليمياً “.