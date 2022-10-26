بعد زعبية: المحرر الرياضي بـ (وال) سيف إمبية يتحصل على جائزة ( أكاكوس) كأفضل صحفي رياضي على المستوى المحلي للعام (2021-2022).

طرابلس 25 أكتوبر 2022 م (وال) – تحصل الصحفي والمحرر الرياضي بوكالة الانباء الليبية ” سيف النصر إمبية خليفة” على جائزة (أكاكوس ) للرياضة الليبية في نسختها الثالثة، كأفضل صحفي رياضي على المستوى المحلي للموسم الرياضي (2021-2022).

جاء ذلك خلال الحفل الخاص بالجائزة، والذي أقيم بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف وتنظيم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة والعاملين بوكالة الانباء الليبية بأجمل التهاني للزميل الصحفي بالقسم الرياضي ” سيف النصر إمبية خليفة” على هذا التكريم المستحق ـ واعتباره تكريما ووسام شرف يعتز به كل العاملين في هذه المؤسسة الصحفية .

كما يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين للجهود الملموسة في الدفع بمستوي الرياضة المحلية، وإقرار هذه الجائزة التشجيعية والتي ستسهم في الرقي بالصحافة الليبية، وخاصة الرياضية منها ، وتكون دافعا للأبداع والتطور.

يشار إلى أن مدير وكالة الانباء الليبية الأسبق الكاتب الصحفي ” بشير زعبية ” كان قد فاز بلقب صحفي العام (2022) وذلك خلال الاحتفالية بجائزة الدولة التقديرية للصحافة التي نظمت في شهر يونيو الماضي بطرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” وهو ما يؤكد على عراقة وتجدر العمل الصحفي في هذه المؤسسة الصحفية التي خرجت أجيال متعاقبة من أصحاب القلم المهني، وكانت مخزنا وبيت خبرة ورافدا لكافة مؤسسات الدولة، وخاصة الصحفية والإعلامية منها.

(وال)