وزير الداخلية المكلف يحث على تفعيل دور الاعلام للتعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

طرابلس 25 أكتوبر 2022م ( وال ) – حث وزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي” على تفعيل دور الاعلام للتعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية واثارها الصحية والاجتماعية في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واطلاعه على الأعمال الادارية والفنية والاجرائية والضبطية التي يقوم بها الجهاز وفقا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

وشدد ” التومي ” خلال زيارته مركز ايواء المدمنين، على ان تكون المعاملة وفق المعايير الدولية المعتمدة، داعيا وسائل الاعلام إلى القيام بدورها التوعوي للتعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية واثارها الصحية والاجتماعية، واعداد حملات لتوزيع المطويات لتبيان هذه المخاطر.

واكد وزير الداخلية المكلف على ضرورة تبادل المعلومات مع مديريات الأمن والأجهزة الفنية، والاهتمام بالتقارير الأمنية وقواعد البيانات وايلاء جانب التدريب التخصصي اهمية كبيرة لما له من دور في الرفع من كفاءة منتسبي الجهاز.

ورافق الوزير خلال زيارته جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين”، ومدير الادارة العامة للدعم المركزي، ومدير ادارة الشؤون المالية، ورئيس وأمين صندوق الرعاية الاجتماعية، ومستشار الوزير للشؤون الأمنية رئيس الجهاز ونائبه وعدد من أعضاء الجهاز.

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