المنفي ونورلاند يناقشان دعم المبعوث الأممي ( باتيلي ) و استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة .

طرابلس 25 اكتوبر 2022م (وال) – ناقش رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” مع سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند ” الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “عبدالله باتيلي ” وسُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة .

وأكد ” المنفي ” في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بالسفير ” نورلاند ” على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

بدوره – حسب المكتب الاعلامي للرئاسي – فقد أشاد ” نورلاند ” بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد .

(وال)