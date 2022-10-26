ليبيا نيوز

المنفي ونورلاند يناقشان دعم المبعوث الأممي ( باتيلي ) و استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة .

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 اكتوبر 2022م (وال) – ناقش رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” مع سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند ” الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “عبدالله باتيلي ” وسُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة .

وأكد ” المنفي ” في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بالسفير ” نورلاند ” على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

بدوره – حسب المكتب الاعلامي للرئاسي – فقد أشاد ” نورلاند ” بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد .

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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