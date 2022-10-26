ورشة عمل للرفع من مستوى وكفاءة مدرسي مادة العلوم بمدارس رقدالين .

طرابلس 25 اكتوبر 2022م (وال) – تتواصل فعاليات ورشة العمل التدريبية لتدريس العلوم اعتماداً على التجارب العملية تحت (عنوان المعمل ودوره في العملية التعليمية) والتي تنظمها مراقبة التربية والتعليم ببلدية رقدالين تحت اشراف مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي .

ويتلقى المشاركون في الورشة من محضرات المعامل بمؤسسات التعليم الاساسي والمتوسط ببلدية رقدالين محاضرات ودروس عملية يقدمها خبراء متخصصين حول التعريف بالمعمل المدرسي وكيفية المحافظة على مقتنياته والحرص والتركيز على توفير واستخدام احتياطات السلامة بالطرق والمعاير المطلوبة و كيفية ترتيب وتنظيم الدولاب الخاص بالأدوات والأجهزة كل منهم على حدة ، وكذلك التدريب على كيفية سرد استمارة عهدة معمل العلوم لبداية ونهاية كل عام دراسي جديد ..

وتتناول محاور اعمال هذه الورشة التي تحتضنها مدرسة القرضابية برقدالين كيفية التعامل مع الكيماويات وطرق حفظها وتخزينها بداخل دولاب الخاص بها وطريقة تشغيله و تركيب وتشغيل جهاز التقطير للماء ومدى فائدته للمعمل العلوم والتعامل مع خزانة طرد الغازات وتشغيلها .

(وال)