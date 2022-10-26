بجهود تطوعية : صيانة الطريق بين منطقة الفقهاء وسوكنة وسبها لمسافة ( 120 كلم ) .

الفقهاء 25 اكتوبر 2022م ( وال ) – انهت فرق العمل التطوعي صيانة وترميم الطريق الرابط بين منطقة الفقهاء وبقية مناطق الجفرة وسبها على امتداد 120 كيلومتر .

وأفاد رئيس الفرع البلدي الفقهاء ” عبدالسلام بلال ” وكالة الانباء الليبية بان اعمال الترميم التي استمرت لعدة أسابيع اعتمدت على الإمكانيات الذاتية للفرق المشاركة والتي تنادت من زلة وسوكنة وودان وسرت والفقهاء ، إضافة الى جمعيات خيرية وبعض الجهات الرسمية العسكرية والأمنية .

وأشار ” بلال ” الى ان المواد المستخدمة من مادة الاسفلت والات الخلط والتجهيزات الأخرى هي إمكانيات بسيطة لكنها حققت المطلوب بجهد وعزيمة وإصرار منتسبو العمل التطوعي من الفرق المذكورة ..

واثنى رئيس الفرع البلدي الفقهاء على كافة المتطوعين وما قدموه من خدمة جليلة لأبناء الفقهاء نظرا لتهالك الطريق وتأكلها وما سببته من حوادث مؤلمة راح ضحيتها العديد من أبناء المنطقة .

( وال – الجفرة )