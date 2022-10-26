وَزِير التّربية والتّعليم يشدد على ضرورة سَد العجوزات في مُعلِّمي المواد الدراسية بمُختلف أنحاء البلاد .

طرابلس 26 اكتوبر2022 (وال)- ناقش وزير التّربية والتّعليم “موسى المقريف” مع لجنة سَد العجز بالوزارة في الاجتماع الذي عُقِد الثلاثاء نتائج اعمالها ، و اقتراحاتها الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد بحُضور وكلاء الوزارة ومُدير عام مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية ومدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي.

وأكَّد الوزير في كلمة له خِلال الاِجتماع على أهمية عَمل اللجنة لسَد العجوزات في مُعلِّمي المواد الدراسية بمُختلف أنحاء البلاد، مشدِّداً على أهمية وضرورة وضع اِستراتيجية، وخُطط للاستفادة من الكادر الوظيفي فِي قطاع التّعليم الذي يُشكِّل تقريباً رُبع الكادر الوظيفي في الدولة الليبية.

وقَدَّمت اللجنة خِلال الاجتماع عرضاً للبيانات والاحصائيات المسجّلة للاحتياجات الفعلية للعجز في كل مُراقبة تربية وتعليم.

و أوضَحت اللجنة في إحاطتها أنَّ توصلها للاحتياجات الفعلية لِتغطية العجز جاء بعد مُقارنة الأرقام المُحالة من مُراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات، و التي قامت بتعبئة النماذج المُخصَّصة لذلك.

وال..