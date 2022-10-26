انتخاب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (أربوساي)

جدة 26 أكتوبر 2022 (وال)- انتخب ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأربعاء، لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي) ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية التي تنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة 25 – 27 أكتوبر 2022.

وتناولت الجمعية العمومية في اجتماعها قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن التوصيات المعتمدة بالتقارير السابقة، ونشاطات المنظمة خلال السنة، وأيضًا انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وعقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة، بحث خلالها سُبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

يذكر أن الدورة 14 للجمعية العمومية ستناقش على مدى يومين، تقارير رئيس المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والوضع المالي، بالإضافة إلى الإعلان عن رئيس الجمعية العامة ونائبيه الأول والثاني، وانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي القادم، وانتخاب رؤساء اللجان الرئيسية للمنظمة، كما سيتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة.

وعلى هامش الدورة 14 تعقد ندوة علمية حول “التحول إلى اساس الاستحقاق المحاسبي وآثاره على العمل الرقابي”، تطرقت إلى أهداف وغايات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ودوره في تحسين أداء المالية العامة، وآثار التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على العمل الرقابي الحكومي: الفرص والتحديات، وخارطة الطريق لتحقيق التميز في تطوير منهجيات العمل وبناء القدرات: الحلول والأساليب. (وال)

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