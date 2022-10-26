 استطلاع حول أراء دور النشر العربية المشاركة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب

بنغازي 26 أكتوبر 2022 (وال) -شهد معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، حضور عدد من دور النشر العربية، والتي تنوعت عناوينها، بين العلمية والثقافية والأكاديمية.

وحول المشاركة الأولى لدور النشر في النسخة الأولى للمعرض، والكتب الأكثر إقبالا من قبل زائري المعرض، كان لوكالة الأنباء الليبية هذا الاستطلاع.

-الهيئة المصرية العامة للكتاب-مصر، يقول الناشر آدهم محمود أحمد: التجهيزات كانت جيدة والفكرة ممتازة للمعرض، ونتفاءل خيرا، ونحن سعدنا كدولة شرف في هذه الدورة، وأرى أن بنغازي استعادت الثقافة والوعي من خلاله.

أما أكثر الكتب التي يقبل عليها الزوار فهي الكتب العلمية والهندسية، وكتب المحاسبة والإدارة.

-ومن مكتبة مدبولي المصرية يقول الناشر محمود مدبولي: يعتبر المعرض تجربة كمعرض دولي للكتاب ببنغازي، وهو معرض وليد، ونتمنى أن تكون تجربة مبدئية تتطور مستقبلا، ويصبح معرض كبير بمستوى المعارض الدولية الأخرى.

أما إقبال الكتب فأغلبها كان على الأدبية وكتب التراث، أما كتب الأطفال فالإقبال عليها ضعيف جدا.

-أما المجموعة الدولية للنشر التي ضمت (بورصة الأدب، مكتبة العبيكان، الدار المصرية اللبنانية، بيت الحكمة)، يقول الناشر أحمد علي: البداية كمعرض للمرة الأولى، من حيث التجهيز فهو جيد، وله بعض السلبيات ولكن له إيجابياته أكثر، من حيث توفير مناخ نستطيع التعامل فيه، من زوار ودعاية وإعلان، وأكثر ما يطلبه الزوار من الكتب هي الكتب الأكاديمية، وكتب الأطفال، والتنمية البشرية، وقليل من الرواية.

-مكتبة دار المناهج السودانية يقول الناشرالفاتح محمد الحسن عثمان: أهني أهالي بنغازي والقائمين على المعرض، وبحكم أنه الدورة الأولى، فوجدت التنظيم والاستقبال عالي وراقي.

أما الكتب فأغلب ما يطلب من الجمهور هو المراجع والكتب الجامعية، التي يبحث عنها طلاب الجامعات، وكتب التربية والتعليم.

-ياسر حسني دار ابن الجوزي السعودية يقول: المشاركة الأولى تعتبرجيدة، والاستقبال كان جيد، والبلد طيبة.

أما ما يطلب القارئ فهو متنوع بين الكتب العلمية والثقافية والشرعية، ومن حيث الاقبال فاعتبره جيد، ونتمنى أن يكون المعرض بشكل أفضل المرات القادمة، ولكنه خطوة جيدة، ومهمة جدا للمكتبات ودور النشر.

-دار نوفا بلس للنشر والتوزيع من الكويت، يقول الناشر حذيفة طه: من حيث نسبة الاقبال تعتبر معقولة، رغم أننا كنا نتوقع الأكثر، والقدرة الشرائية ضعيفة، وعامة التجربة جيدة كتجربة أولى، وأكثر طلبا يكون على الروايات البوليسية وروايات الفنتازيا.

-الناشر كمال عبد الهادي من دار البشير بالإمارات يقول: يعتبر معرض بنغازي الأول للكتاب حاجة مبشرة كبداية، ونتمنى أن يكون المعرض في القمة مع المعارض الدولية الأخرى، ومن حيث الاقبال فذكر كان هناك اقبالا في بعض الأيام، وأكثر الكتب طلبا هي الخاصة بعلوم القرآن لأن الدار خاصة بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة والقرآن الكريم.

-دار الأيام للنشر والتوزيع بالأردن، يقول الناشر صلاح التلاوي: نشكر القائمين على المعرض، وقد نظم بشكل جيد جدا، من حيث الموقع والجمهور، وكان عدد الزوار كبير جدا، والمبيعات جيدة في بعض الأحيان رغم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، والذي أثر بشكل سلبي على القراء، كما كنا نأمل نزول الجامعات بشكل مباشر من الناشرين، لأنه يحتاج لإجراءات.

ولكن كمشاركة ثقافية نعتبرها جيدة، وليبيا هي بلدنا الثاني ونتمنى لها التقدم .

وعن الكتب يقول: شاركت الدار بعدد ( 1200) عنوان في شتى التخصصات منها: الإدارة والقانون، والإعلام والسياسة والاقتصاد، والطلب كان على كتب التاريخ والإدارة والاقتصاد والقانون.(وال بنغازي) س خ.

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