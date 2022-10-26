انتخاب ديوان المحاسبة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأربوساي .

طرابلس 26 اكتوبر 2022 (وال)- انتُخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي) ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في ال25-26 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة جدة بالسعودية.

وتم خلال انعقاد الجمعية العمومية مناقشة قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن التوصيات المعتمدة بالتقارير السابقة، ونشاطات المنظمة خلال السنة، و أيضاً انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وعقد رئيس الديوان خلال اجتماعات الجمعية العمومية عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة، بحث خلالها سبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

وال..