لجنة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة من منطقة بن جواد إلى طبرق تستكمل أعمالها .

بنغازي 26 اكتوبر 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة المعنية بتفقد المشاريع الإسكانية في المنطقة الممتدة من مدينة بن جواد إلى مدينة طبرق اجتماعاً بمدينة بنغازي ناقشت خلاله سبل اعدادا تقريرها عن الزيارات التي قامت بها للمشاريع الاسكانية تنفيذا لقرار تشكيلها من وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” بوبكر الغاوي ” رقم 279 لسنة 2022 م .

وكانت اللجنة قد استكملت أعمالها والزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وقطع الأراضي المستهدفة لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ، وإعداد التقارير النهائية لعمل اللجنة .