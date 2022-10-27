سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا ( مصطفى مهراج ) يباشر مهامه من العاصمة طرابلس.

طرابلس 26 أكتوبر 2022 م ( وال ) – وصل سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا ” مصطفى مهراج ” اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه رسميا كسفير لبلاده ، خلفا للسفيرة “بياتريس دوهيلين” .

وقال ” مهراج” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر ( وصلت بالسلامة إلى طرابلس لتولي مهام إدارة السفارة الفرنسية .. وبهذه المناسبة أبلغ تحيات الشعب الفرنسي للشعب الليبي كافة ) .

وكانت الخارجية الفرنسية جددت أمس الثلاثاء التأكيد حرص بلادها على هدف وصفته بالجوهري متمثل في حكومة ليبية موحدة قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد وتمثيل جميع الليبيين.

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