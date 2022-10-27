ليبيا نيوز

سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا ( مصطفى مهراج ) يباشر مهامه من العاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 أكتوبر 2022 م ( وال ) –   وصل سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا  ” مصطفى مهراج ”  اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه رسميا كسفير لبلاده ، خلفا للسفيرة “بياتريس دوهيلين”  .

  وقال  ” مهراج” في تغريدة  نشرها عبر حسابه بتويتر ( وصلت بالسلامة إلى طرابلس لتولي مهام إدارة السفارة الفرنسية .. وبهذه المناسبة أبلغ تحيات الشعب الفرنسي للشعب الليبي كافة )  . 

 وكانت الخارجية الفرنسية جددت أمس الثلاثاء التأكيد حرص بلادها على هدف وصفته بالجوهري متمثل في حكومة ليبية موحدة قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد وتمثيل جميع الليبيين.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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