بلدي وأعيان عين زارة يرحبون بمبادرة (الكوني) بعودة العمل بنظام المحافظات وإعلان محافظة طرابلس.

طرابلس 26 أكتوبر 2022 م (وال) – جدد النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، بعميد وأعيان بلدية عين زارة دعوته بضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، معتبراً أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع، لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، في إشارة لنظام السلطة المركزية، الذي جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.

وأوضح ” الكوني ” أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.

بدورهم – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – فقد رحب عميد البلدية والاعيان برؤية ” الكوني ” العودة للعمل بنظام المحافظات، مؤكدين أنهم على تواصل مع كافة عمداء بلديات طرابلس الكبرى، باتجاه الإعلان عن محافظة طرابلس، كمنوذج لمشروع مشروع وطني، يطبق في كل مناطق ليبيا.

واستعرض عميد وأعضاء البلدية امام النائب بالرئاسي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخطوات المتخذة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها ” الكوني ” مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم.

(وال)