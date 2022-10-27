ابوجناح يبدي استعداده علاج أكثر من 25 فلسطيني من مرضى الأورام بالخارج.

طرابلس 26 أكتوبر 2022 ( وال ) – أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح ” استعداده لعلاج أكثر من 25 فلسطيني من مرضى الأورام بالخارج، ومعاملتهم أسوة بالمرضى الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا ” محمد رحال ” أوضاع الجالية الفلسطينية داخل البلاد.

وناقش ” ابوجناح ” مع السفير الفلسطيني إمكانية دخول شركات الأدوية الفلسطينية إلى ليبيا، وتذليل الصعاب أمام الأطقم الطبية والطبية المساعدة الفلسطينية العاملة في ليبيا.

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