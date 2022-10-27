النائب بالرئاسي ( اللافي ) يزور اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي .

لاهاي 26 أكتوبر 2022 م ( وال) – قام النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” اليوم الأربعاء زيارة لمقر اللجنة الدولية للمفقودين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، التقى خلالها بالمدير العام ” كاثرين بومبيرغر ” التي قدمت له احاطة عن عمل المنظمة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين.

تضمنت الزيارة – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – جولة في المعامل للتعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين .

و اكد ” اللافي ” خلال الزيارة حرص المجلس الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة ، وحتى المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والأشراف مع المؤسسات والوزرات المعنية ، مشددا على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني، وحث على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين، وضمان إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.

(وال)