ليبيا نيوز

القائم بالأعمال الأمريكي يناقش مع حكومة الوحدة الوطنية الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام .

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

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وكالة الأنباء الليبية

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