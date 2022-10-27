بن قدارة يشيد بنتائج المسح السيزمي ثلاثي الأبعـاد بحوضي سرت وغدامس .

بن جواد 26 أكتوبر 2022 م ( وال) – تقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” بالشكر والتقدير لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لنجاحها في اجراء مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت .

وحيا ” بن قدارة ” المهندسين والفنيين علـى المجهودات التـي بـذلـت فـي سبيل إتمام مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد للامتيازين ( الإمتيازين م ن 216 أ ، م ن 216 ب بحـوض غـدامس بمساحة تقـدر بـ 2873 كم مربـع ، والإمتيازين 16 ، 17 بحـوض سـرت بمساحة تقـدر بـ 687 كـم مـربـع وبمساحة إجماليـة تقـدر بـ 3560 كـم مـربـع ) .

وقال ” بن قدارة ” في خطاب وجهه بالخصوص ( ان مـا بـذلتموه في سبيل ذلـك مـن تـحـمـل المشـاق والصعوبات التشغيلية والظـروف الأمنية واللوجستية والتـي لـم تـكـن عائقـاً بفضـل عـزم الرجـال لتحقيـق نـتـائـج بـاهرة تحققـت مـن خـلال هـذه المسوحات التـي تهـدف إلى استكشاف مخزونات جديـدة مـن الـنفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في دولة ليبيا .

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