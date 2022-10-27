تراجع أرباح الشركة الأم لفيسبوك بنسبة 52%

سان فرانسيسكو 27 أكتوبر 2022 م ( وال ) – أعلنت شركة “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 52% إلى 4.4 مليار دولار للربع الثالث من العام بفعل انخفاض إيرادات الإعلانات.

وانخفضت إيرادات “ميتا” في الربع الثالث بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 27.7 مليار دولار، وذلك للربع الثاني على التوالي.

وقالت الشركة إن 2.93 مليار شخص يستخدمون في المتوسط إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تشمل إنستجرام وماسنجر وواتساب، يوميا بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج إن “المجموعة استمرت في النمو.. وفي حين أننا نواجه تحديات على المدى القريب بشأن الإيرادات، فإن الأساسيات موجودة للعودة إلى نمو أقوى في الإيرادات”.

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