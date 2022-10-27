دراسة : سم الأخطبوط الأسترالي يحمل أملا جديدا لعلاج سرطان الجلد.

سيدني 27 أكتوبر 2022 (وال) – كشفت دراسة حديثة أن سم الأخطبوط الأسترالي الأصلي ربما يشكل أملا جديدا لعلاج مرضى سرطان الجلد.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية لعلم الصيدلة في عددها لشهر أكتوبر ، أدلة مبكرة على أن مركبا في سم الأخطبوط “كورنا”، المعروف أيضا باسم “الأخطبوط الرملي الجنوبي”، يمكن أن يبطئ نمو السرطان بشكل كبير.

ووجد الباحثون أن مركبات السم المشتقة من كائنات بحرية مختلفة، وعلى وجه التحديد برز الببتيد (وهو سلسلة أحماض أمينية) من الأخطبوط الرملي الجنوبي الأسترالي يمتلك قدرة على استهداف خلايا سرطان الجلد المتحورة بأمان وفعالية، وهو ما يمكن أن يوفر أساسا لعلاج عالي الاستهداف وأقل سمية ضد السرطان.

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