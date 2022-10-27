ندوة علمية حول المصالحة واعادة البناء الاقتصادي بالجفرة .

الجفرة 27 اكتوبر 2022م ( وال ) – احتضنت قاعة الحرية بمدينة هون أعمال ندوة (المصالحة والتوظيف وإعادة البناء الاقتصادي من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) التي تنظمها منظمة الطاقات المتجددة والبيئةوالتجمع الليبي للتنمية المكانية، تحت شراف جامعة الجفرة والمجليس البلدي الجفرة .

ويشارك في اعمال الندوة التي تستمر يومين الندوة نخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الليبية، وحضر الندوة عميد البلدية ومراقبي القطاعات وعدد من الأكاديميين و رجال الأعمال والمهتمين بالمشروعات الصغرى والمتوسطة،

وقدمت في الندوة العديد من المشاريع المقترحة والورقات البحثية التي أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المكانية وتعزيز الاستقرار والأمن الاقتصادي.

…. وال الجفرة