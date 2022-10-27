متابعة ظاهرة الابل السائبة على الطريق الساحلي براس لانوف .

بن جواد 27 اكتوبر 2022م ( وال ) – ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد بمدينة راس لانوف ظاهرة انتشار الحيوانات السائبة التي تحولت إلى «قاتل متنقل»، والحوادث المُرورية التي تسببها هذه الحيوانات التي تجوب الطريق العام في المنطقة المُمتدة من بن جواد غربآ إلي منطقة أم الغرانيق شرقآ ..

واتفق المشاركون في الاجتماع الذي ضم مدير مديرية امن رأس لانوف المكلف ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس اعيان وحكماء المنطقة ومندوب عن قطاع الزراعة وبعض الجهات الامنية الاخرى بالإسراع لوضع حلول مناسبة لهذه المُشكلة وضبط الحيوانات الطليقة التي تتمثل في “الابل”، و إنشاء حظائر (حاصل) للحيوانات السائبة و وضعها داخلها ويتم تسليمها لإصحابها بعد التعهد بعدم تركها على الطريق العام .

واكدوا على انه سيتم مُصادرة الابل في حال تواجدها تجوب الطريق العام واعتبار مالك الحيوانات السائبة التي تتسبب في وقوع حوادث طرفاً في القضية وبالتالي يتحملون الأضرار التي تلحق بالآخرين عند وقوعها.

يذكر ان الطريق الساحلي بالمنطقة كان قد شهدت عدة حوادث السيارات راح ضحيتتها عائلات باكملها اكثر اصطدامها بالابل السائبة .

…. وال خليج السدرة