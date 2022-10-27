وزيرة الخارجية والقائم بأعمال سفارة أمريكا يبحثان ترتيبات إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة أبوابها بطرابلس

طرابلس 27 أكتوبر 2022 (وال)- ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الخميس، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأوضح موقع وزارة الخارجية على شبكة المعلومات الدولية أن: (الجانبان بحثا الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلا عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات).

وأكدت المنقوش – حسب الموقع – البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولا لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية، فيما نقل نقل القائم بالأعمال الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية، في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.(وال)

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