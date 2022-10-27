مندوب الجزائر بالجامعة العربية : الأزمة في ليبيا كلفت الشعب الليبي خسائر كبيرة

الجزائر 27 أكتوبر 2022 (وال)- قال مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة، إن بلاده بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار والجامعة العربية، من أجل تسوية الأزمة الليبية.

وأكد شبيرة – في تصريحات له – على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر التي ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر لمدة يومين – أن الجزائر تدفع دائما نحو استقرار ليبيا وسلامة أراضيها، والسعي للخروج من الأزمة الراهنة التي كلفت الشعب الليبي خسائر كبيرة.

وأضاف أن ليبيا دولة جارة ومحل اهتمام لبلاده من حيث تسوية الوضع الداخلي، وتفعيل الحوار بين أطراف الأزمة والذهاب قُدمًا نحو انتخابات حرة نزيهة دون أي تدخل خارجي.

وأشار إلى أن القمة المقبلة ستُناقش عديد الملفات على رأسها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا. (وال)

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