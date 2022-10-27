اختتام برنامج تدريبي في مجال الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة

طرابلس 27 أكتوبر 2022 (وال)- اختتمت اليوم الخميس، فعّاليات البرنامج التدريبي حول الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة الذي يُشرف عليه المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ضمن مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال أفريقيا.

وأقيمت بالمناسبة احتفالية حضرها رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي، وبولياك سبري مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات – ليبيا، وأعضاء مجلس النواب عن الجنوب ومدينة ككلة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بجهاز المباحث الجنائية.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي قدمه اللواء محمد شعبان الحسناوي مدير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات – مشرف المشروع – تناول فيه بالشرح المفصل عن المشروع والمراحل التي مر بها على مدار أكثر من سنة، كما تم تكريم رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي من قبل بولياك مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – ليبيا بتقديم درع المشروع.

وتخللت الاحتفالية تقديم دروع تقديريه من قبل مشرف المشروع ومدير مركز المعلومات، ومستشار الجريمة الافتراضية لوزير الداخلية المكلف، تقديرًا لمجهوداته في دعم استمرار المشروع، وإلى السادة رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية، وللسيد بولياك مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ومدربي المشروع تقديرًا لمجهودهم التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع. (وال)

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