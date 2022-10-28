جامعة وادى الشاطى تحتفل بإفتتاح كلية تقنية المعلومات .

سبها 27 اكتوبر 2022 م ( وال ) – احتفلت جامعة وادى الشاطئ بافتتاح احدى كلياتها الجديدة -كلية تقنية المعلومات وذلك في اطار الجهود الرامية من مجلس الإدارة لبناء جامعة حسب المعايير العالمية، و فتح افاق جديدة امام الطلبة للحصول على تعليم راقي يتناسب مع متطلبات المرحلة .

وحضر الاحتفال رئيس الجامعة ” عبدالسلام المتناني” و أعضاء فريق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة و عمداء ورؤساء الكليات والمراكز والإدارات بالجامعة وحشد من طلاب الجامعة .

وألقيت خلال الاحتفال عددا من الكلمات التي أشادت بالجهود التي بذلت لافتتاح هذا الصرح العلمي ليساهم في اعداد مخرجات علمية تدعم سوق العمل وتعزز تنمية المجتمع .

سبها (وال )