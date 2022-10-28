ليبيا نيوز

جامعة وادى الشاطى تحتفل بإفتتاح كلية تقنية المعلومات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها   27 اكتوبر 2022 م   (  وال )  –    احتفلت  جامعة وادى الشاطئ  بافتتاح احدى كلياتها  الجديدة  -كلية تقنية المعلومات  وذلك في اطار الجهود الرامية من مجلس الإدارة لبناء جامعة حسب المعايير العالمية، و فتح  افاق جديدة امام  الطلبة للحصول على تعليم راقي يتناسب مع متطلبات المرحلة .

وحضر الاحتفال  رئيس الجامعة  ” عبدالسلام المتناني” و أعضاء فريق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي  ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة و عمداء ورؤساء الكليات والمراكز والإدارات بالجامعة وحشد من طلاب الجامعة  .

  وألقيت خلال الاحتفال عددا من الكلمات  التي أشادت بالجهود التي بذلت لافتتاح هذا الصرح العلمي  ليساهم  في اعداد مخرجات  علمية  تدعم سوق العمل  وتعزز تنمية المجتمع .

سبها (وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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