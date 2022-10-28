وزيرة الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى ليبيا .

طرابلس 27 أكتوبر 2022م (وال ) – ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة ” نجلاء المنقوش ” مع سفير ومفوض الكويت في ليبيا ” زياد فيصل المشعان ” مجالات التعاون بين الطرفين في مجال الاقتصاد والطاقة المتجددة والاستثمارات.

وأكدت ” المنقوش ” – خلال مراسم تسلمها نسخة من أوراق اعتماد ” المشعان ” سفيرا لبلاده لدى ليبيا – على استعداد الوزارة لتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة له لأداء عمله على أكمل وجه.

من جانبه شدد ” المشعان ” على موقف بلاده الداعم للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة.

كما ” أبدى ” حرص دولة الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وفقًا لبيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

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