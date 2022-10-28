الليبية للاستثمار تعقد ورشة عمل حول استكمال مشروع خطة الطوارئ واستمرارية العمل.

طرابلس 27 أكتوبر 2022م (وال) – عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار ورشة عمل تحت عنوان ” استكمال مشروع خطة الطوارئ واستمرارية العمل ” بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والشركات التابعة لها.

ووفقا لما نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية فأن المهام المنجزة في خطة طوارئ المؤسسة واستمرارية العمل هي تحديد المخاطر المحتملة، والحد من آثارها وتحديد آليات التعافي، وتوفير متطلباتها. وكذلك تعزيز الثقة في قدرات المؤسسة مع تنفيذ واتباع أفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى وضع خطة ونظام فعال لمواجهة المخاطر.

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