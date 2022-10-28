الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان .

بغداد 27 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ منح مجلس النواب الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقته في الجلسة المخصصة لذلك اليوم الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان (حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نالت ثقة مجلس النواب) .

وفي حسابه على شبكة “تويتر كتب السوداني : (بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب) .

ونشرت وكالة الأنباء العراقية قائمة تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت كلا من :

نائب رئيس الوزراء/ وزير الخارجية – فؤاد حسين

نائب رئيس الوزراء/ وزير التخطيط – محمد علي تميم

نائب رئيس الوزراء/ وزير النفط – حيان عبد الغني عبد الزهرة

وزير المالية – طيف سامي محمد

وزير الدفاع – ثابت محمد سعيد رضا

وزير الداخلية- عبد الأمير الشمري

وزير الصحة- صالح مهدي مطلب

وزيرة الهجرة والمهجرين- إيفان فائق

وزير النقل – رزاق محيبس

وزير الموارد المائية – عون ذياب

وزير العمل والشؤون الاجتماعية- أحمد الأسدي

وزير الشباب والرياضة- أحمد محمد حسين

وزير التربية- إبراهيم ياسين

وزير الثقافة والسياحة والآثار – أحمد الفكاك

وزير العدل- خالد شواني

وزير الكهرباء- زياد علي فاضل

وزير الاتصالات – هيام عبود كاظم

وزير الزراعة- عباس جبر عبادة

وزير التعليم العالي —نعيم العبودي

وزير الصناعة والمعادن— خالد بتال

وزير التجارة- أثير داود الغريري

وزارة البيئة – مؤجل

وزارة الإعمار والإسكان – مؤجل

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