الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان .

بغداد 27 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ منح مجلس النواب الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقته في الجلسة المخصصة لذلك اليوم الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان (حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نالت ثقة مجلس النواب) .
وفي حسابه على شبكة “تويتر كتب السوداني : (بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب) .
ونشرت وكالة الأنباء العراقية قائمة تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت كلا من :
نائب رئيس الوزراء/ وزير الخارجية – فؤاد حسين
نائب رئيس الوزراء/ وزير التخطيط – محمد علي تميم
نائب رئيس الوزراء/ وزير النفط – حيان عبد الغني عبد الزهرة
وزير المالية – طيف سامي محمد
وزير الدفاع – ثابت محمد سعيد رضا
وزير الداخلية- عبد الأمير الشمري
وزير الصحة- صالح مهدي مطلب
وزيرة الهجرة والمهجرين- إيفان فائق
وزير النقل – رزاق محيبس
وزير الموارد المائية – عون ذياب
وزير العمل والشؤون الاجتماعية- أحمد الأسدي
وزير الشباب والرياضة- أحمد محمد حسين
وزير التربية- إبراهيم ياسين
وزير الثقافة والسياحة والآثار – أحمد الفكاك
وزير العدل- خالد شواني
وزير الكهرباء- زياد علي فاضل
وزير الاتصالات – هيام عبود كاظم
وزير الزراعة- عباس جبر عبادة
وزير التعليم العالي —نعيم العبودي
وزير الصناعة والمعادن— خالد بتال
وزير التجارة- أثير داود الغريري
وزارة البيئة – مؤجل
وزارة الإعمار والإسكان – مؤجل
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