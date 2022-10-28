الرئيس الروسي : تشكيل منصات مالية دولية "غير الدولار" امر حتمي .

موسكو 27 اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي للطاقة”، حيث القى كلمة تطرق فيها للقضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم ، كما أجاب على العديد من الأسئلة التي طرحها عليه بعض المشاركين في النسخة الــ 19 للمنتدى التي انطلقت في احدى ضواحي موسكو ابتداء من يوم الثنين 24 اكتوبر الحالي وكانت جلسة اليوم تحت عنوان : “العالم بعد الهيمنة : العدالة والأمان للجميع” .

وتحدث بوتين في جلسة النقاش التي أدارها يديرها الصحفي والمحلل السياسي الروسي، مدير الأبحاث في منتدى “فالداي” فيودور لوكيانوف عن تطور الأوضاع في العالم ، وعن أسباب إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى جانب القضايا الدولية الملحة .

وذكرت قناة روسيا اليوم “آر تي” ان الرئيس بوتين قال في جلسة النقاش ان (عملية تشكيل منصات مالية دولية جديدة، أمر حتمي لا مفر منه ، لأغراض التسويات الدولية. ويجب أن تكون هذه المنصات خارج نطاق السلطات القضائية الوطنية، وأن تكون آمنة وغير مسيسة وآلية ولا تعتمد على أي مركز تحكم واحد ، وذلك للحيلولة بين الغرب ، وبين استخدامه الدولار كسلاح، وان الاقتصاد العالمي والتجارة يجب أن يصبحا أكثر عدلا وانفتاحا)

ويشارك في منتدى “فالداي للطاقة” في نسخته الـ 19 بضواحي العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري خبراء من البرازيل وألمانيا ومصر والصين والهند وإندونيسيا وإيران وأفغانستان وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا .

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