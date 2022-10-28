ليبيا نيوز

بلديات وادى الحياة تبحث سبل تقديم المساعدة اللازمة لمرضى العقم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها  27 أكتوبر 2022 م ( وال ) خصص الاجتماع  المشترك الذى عقدته مجالس بلديات وادى الحياة  مع صندوق التضامن الاجتماعي  -فرع فزان – لمناقشة الملفات التي  تعنى بتقديم  الدعم  والمساعدة  لفئات المجتمع . 

وضم الاجتماع مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع وداى  الحياة ” رمضان امود ”  وعضوات المجالس البلدية ( اوبار ى-  ام العيد حسن –  وبنت بيو ” فاطمة الأمين ” – والغريفة ” أحلام عبد الغنى ” ومديرة قسم الأورام  بالقلعة ” فايزة جودة ” ومديرة منظمة مرضى العقم  بليبيا  ” حورية طرمان ”  .

وناقش المشاركون في الاجتماع  إمكانية  تقديم المساعدة  اللازمة  لمرضى العقم  وفقا للإمكانيات  المتاحة  ، والعمل على حصر  هذه الفئة على مستوى البلديات  بالتنسيق مع وزارة الصحة  لأتخاد ما يلزم بهذا الشأن .

 (وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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