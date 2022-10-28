بلديات وادى الحياة تبحث سبل تقديم المساعدة اللازمة لمرضى العقم

سبها 27 أكتوبر 2022 م ( وال ) خصص الاجتماع المشترك الذى عقدته مجالس بلديات وادى الحياة مع صندوق التضامن الاجتماعي -فرع فزان – لمناقشة الملفات التي تعنى بتقديم الدعم والمساعدة لفئات المجتمع .

وضم الاجتماع مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي فرع وداى الحياة ” رمضان امود ” وعضوات المجالس البلدية ( اوبار ى- ام العيد حسن – وبنت بيو ” فاطمة الأمين ” – والغريفة ” أحلام عبد الغنى ” ومديرة قسم الأورام بالقلعة ” فايزة جودة ” ومديرة منظمة مرضى العقم بليبيا ” حورية طرمان ” .

وناقش المشاركون في الاجتماع إمكانية تقديم المساعدة اللازمة لمرضى العقم وفقا للإمكانيات المتاحة ، والعمل على حصر هذه الفئة على مستوى البلديات بالتنسيق مع وزارة الصحة لأتخاد ما يلزم بهذا الشأن .

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