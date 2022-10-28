أمريكا تعلن تقديم 30 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية استجابة للفيضانات في باكستان.

واشنطن 28 أكتوبر 2022 م ( وال ) – أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم، إنه من خلال هذه الأموال ستوسع الولايات المتحدة جهودها الحالية للاستجابة للفيضانات وزيادة المساعدة للمجتمعات الأكثر تضررا ما سيمكن الوكالة من تقديم المساعدة إلى ما يقرب من مليوني شخص.

وأضاف البيان أن المساعدات ستوفر إمدادات المأوى والدعم اللوجستي لمساعدة العائلات على إعادة بناء منازلها المدمرة جراء السيول وتوفير مسلتلزمات الشتاء.

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