إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تبدأ في صرف تعويضات المواطنين الواقعة عقاراتهم في مسار الطريق الدائري الثالث.

طرابلس 28 اكتوبر 2022 (وال) – استأنفت إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق صرف تعويضات المواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس الذي شرع في تنفيذه .

واوضح مسؤول بالشركة المنفذة ان أي مواطن يستكمل اجراءاته سيتم منحه التعويض فورا ، داعيا المواطنين المتأخرين الى الاسراع بتقديم مستنداتهم الى اللجنة المكلفة .

ويبلغ طول المشروع ” 23.8 ” كيلومتر يبدأ من غوط الشعال الى طريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة الدولي .

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