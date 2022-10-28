ليبيا نيوز

إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تبدأ في صرف تعويضات المواطنين الواقعة عقاراتهم في مسار الطريق الدائري الثالث.

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 28 اكتوبر 2022 (وال) – استأنفت إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق  صرف تعويضات المواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس الذي شرع في تنفيذه .

واوضح مسؤول بالشركة المنفذة ان أي مواطن يستكمل اجراءاته سيتم منحه التعويض فورا ، داعيا المواطنين المتأخرين الى الاسراع بتقديم مستنداتهم الى اللجنة  المكلفة .

 ويبلغ  طول المشروع ”  23.8 ”  كيلومتر يبدأ من  غوط الشعال  الى طريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة الدولي . 

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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