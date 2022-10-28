المجلس البلدى ادرى يطلق حملة لرش المبيدات لمكافحة الحشرات الناقلة للامراض للحيوانات .

سبها 28 اكتوبر 2022 ( وال )- انطلقت بالمجلس البلدى ادرى حملة لرش المبيدات لمكافحة الحشرات الناقلة للامراض للحيوانات بالتعاون بين عدد من الجهات .

وذكر المجلس على حسابه للتواصل الاجتماعى بانه على اثر ابلاغ عددا من مربى الحيوانات بوجود بعض الاعراض على حيواناتهم توجه غلى الفور وكيل ديوان المجلس والاخصائى بمكتب الصحة الحيوانية وفريق الرش الى محلة ابوقدقود وبعد فحص تلك الحيوانات تبين ان الاغنام مصابة بمرض اللسان الازرق احد الامراض التى تصيب الحيوانات .

وذكر بيان المجلس ان الترتيبات والاجراءات اتخذت لانطلاق حملات رش مبيدات بالتعاون بين مكتبى خدمات النظافة العامة والاصحاح البيئى بالبلدية تستمر لعدة ايام تستهدف البرك والمستنقعات والاماكن الرطبة المجاورة لحضائر الحيوانات واماكن تربيتها .

(وال سبها )