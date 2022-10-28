البعثة الأممية في ليبيا : نقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية و الأمنية الفاعلة.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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