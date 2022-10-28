ليبيا نيوز

البعثة الأممية في ليبيا : نقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية و الأمنية الفاعلة.

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

البعثة الأممية في ليبيا :  نقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية و الأمنية الفاعلة. 

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وكالة الأنباء الليبية

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